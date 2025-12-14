信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DMN 1
Stanislav Lukasov

DMN 1

Stanislav Lukasov
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 1999 USD per 
增长自 2025 -1%
iFunds-Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
2 (18.18%)
亏损交易:
9 (81.82%)
最好交易:
41.59 USD
最差交易:
-23.22 USD
毛利:
59.60 USD (4 744 pips)
毛利亏损:
-121.85 USD (13 949 pips)
最大连续赢利:
1 (41.59 USD)
最大连续盈利:
41.59 USD (1)
夏普比率:
-0.31
交易活动:
31.75%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.51
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-5.66 USD
平均利润:
29.80 USD
平均损失:
-13.54 USD
最大连续失误:
9 (-121.85 USD)
最大连续亏损:
-121.85 USD (9)
每月增长:
-0.62%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
80.26 USD
最大值:
121.85 USD (1.21%)
相对跌幅:
结余:
1.21% (121.85 USD)
净值:
0.31% (31.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USOIL 3
USDCAD 2
XAUUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
UK100 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USOIL -23
USDCAD -34
XAUUSD 42
CHFJPY -23
USDCHF -19
UK100 -11
EURUSD -12
GBPCAD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USOIL -2.3K
USDCAD -1.4K
XAUUSD 4.2K
CHFJPY -908
USDCHF -504
UK100 -8.3K
EURUSD -595
GBPCAD 585
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.59 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +41.59 USD
最大连续亏损: -121.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 15:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DMN 1
每月1999 USD
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
2
8%
11
18%
32%
0.48
-5.66
USD
1%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载