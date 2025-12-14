- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
2 (18.18%)
亏损交易:
9 (81.82%)
最好交易:
41.59 USD
最差交易:
-23.22 USD
毛利:
59.60 USD (4 744 pips)
毛利亏损:
-121.85 USD (13 949 pips)
最大连续赢利:
1 (41.59 USD)
最大连续盈利:
41.59 USD (1)
夏普比率:
-0.31
交易活动:
31.75%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.51
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-5.66 USD
平均利润:
29.80 USD
平均损失:
-13.54 USD
最大连续失误:
9 (-121.85 USD)
最大连续亏损:
-121.85 USD (9)
每月增长:
-0.62%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
80.26 USD
最大值:
121.85 USD (1.21%)
相对跌幅:
结余:
1.21% (121.85 USD)
净值:
0.31% (31.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOIL
|3
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|UK100
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOIL
|-23
|USDCAD
|-34
|XAUUSD
|42
|CHFJPY
|-23
|USDCHF
|-19
|UK100
|-11
|EURUSD
|-12
|GBPCAD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOIL
|-2.3K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|4.2K
|CHFJPY
|-908
|USDCHF
|-504
|UK100
|-8.3K
|EURUSD
|-595
|GBPCAD
|585
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.59 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +41.59 USD
最大连续亏损: -121.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
