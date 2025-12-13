- Прирост
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
89 (90.81%)
Убыточных трейдов:
9 (9.18%)
Лучший трейд:
0.68 USD
Худший трейд:
-1.04 USD
Общая прибыль:
10.05 USD (11 580 pips)
Общий убыток:
-3.22 USD (33 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (4.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.96 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
98 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.12
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
0.11 USD
Средний убыток:
-0.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.99 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.88%
Годовой прогноз:
-10.69%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.56 USD (13.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.34% (2.56 USD)
По эквити:
6.16% (6.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US500Cash
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US500Cash
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This account is running the EAs created by TPFX Team, they are gonna be changing contantly in settings and logic looking for better performance so ask for details if interested
Нет отзывов
