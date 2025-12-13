СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TPFX EAs
Leonardo Guia Gonzalez

TPFX EAs

Leonardo Guia Gonzalez
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
89 (90.81%)
Убыточных трейдов:
9 (9.18%)
Лучший трейд:
0.68 USD
Худший трейд:
-1.04 USD
Общая прибыль:
10.05 USD (11 580 pips)
Общий убыток:
-3.22 USD (33 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (4.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.96 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
98 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.12
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
0.11 USD
Средний убыток:
-0.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.99 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.88%
Годовой прогноз:
-10.69%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.56 USD (13.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.34% (2.56 USD)
По эквити:
6.16% (6.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US500Cash 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US500Cash 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US500Cash 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.68 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.96 USD
Макс. убыток в серии: -0.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This account is running the EAs created by TPFX Team, they are gonna be changing contantly in settings and logic looking for better performance so ask for details if interested
Нет отзывов
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
