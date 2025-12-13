SignaleKategorien
Leonardo Guia Gonzalez

TPFX EAs

Leonardo Guia Gonzalez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
89 (89.89%)
Verlusttrades:
10 (10.10%)
Bester Trade:
0.68 USD
Schlechtester Trade:
-1.04 USD
Bruttoprofit:
10.05 USD (11 581 pips)
Bruttoverlust:
-3.27 USD (33 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (4.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.96 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
80.24%
Max deposit load:
2.02%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.60
Long-Positionen:
99 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.04 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-1.31%
Jahresprognose:
-15.92%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.61 USD (13.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.34% (2.56 USD)
Kapital:
6.16% (6.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.US500Cash 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.US500Cash 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.US500Cash 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.68 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This account is running the EAs created by TPFX Team, they are gonna be changing contantly in settings and logic looking for better performance so ask for details if interested
Keine Bewertungen
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
