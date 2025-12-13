SeñalesSecciones
Leonardo Guia Gonzalez

TPFX EAs

Leonardo Guia Gonzalez
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
98
Transacciones Rentables:
89 (90.81%)
Transacciones Irrentables:
9 (9.18%)
Mejor transacción:
0.68 USD
Peor transacción:
-1.04 USD
Beneficio Bruto:
10.05 USD (11 580 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.22 USD (33 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (4.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.96 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
80.24%
Carga máxima del depósito:
2.02%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
98 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
3.12
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
0.11 USD
Pérdidas medias:
-0.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.99 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.07%
Pronóstico anual:
-10.69%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.56 USD (13.20%)
Reducción relativa:
De balance:
2.34% (2.56 USD)
De fondos:
6.16% (6.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.US500Cash 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.US500Cash 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.US500Cash 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This account is running the EAs created by TPFX Team, they are gonna be changing contantly in settings and logic looking for better performance so ask for details if interested
No hay comentarios
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
