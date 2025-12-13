SignauxSections
Leonardo Guia Gonzalez

TPFX EAs

Leonardo Guia Gonzalez
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
95
Bénéfice trades:
88 (92.63%)
Perte trades:
7 (7.37%)
Meilleure transaction:
0.68 USD
Pire transaction:
-0.58 USD
Bénéfice brut:
9.68 USD (11 047 pips)
Perte brute:
-1.23 USD (33 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (4.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.96 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.31%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.99
Longs trades:
95 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
7.87
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.11 USD
Perte moyenne:
-0.18 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.94 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.71%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.94 USD (4.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.95% (3.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US500Cash 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US500Cash 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US500Cash 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.68 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.96 USD
Perte consécutive maximale: -0.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This account is running the EAs created by TPFX Team, they are gonna be changing contantly in settings and logic looking for better performance so ask for details if interested
Aucun avis
