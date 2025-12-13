SinaisSeções
Leonardo Guia Gonzalez

TPFX EAs

0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
98
Negociações com lucro:
89 (90.81%)
Negociações com perda:
9 (9.18%)
Melhor negociação:
0.68 USD
Pior negociação:
-1.04 USD
Lucro bruto:
10.05 USD (11 580 pips)
Perda bruta:
-3.22 USD (33 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (4.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.96 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
80.24%
Depósito máximo carregado:
2.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.67
Negociações longas:
98 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
0.11 USD
Perda média:
-0.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.99 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.07%
Previsão anual:
-10.69%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.56 USD (13.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.34% (2.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.16% (6.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US500Cash 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US500Cash 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US500Cash 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.68 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.96 USD
Máxima perda consecutiva: -0.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This account is running the EAs created by TPFX Team, they are gonna be changing contantly in settings and logic looking for better performance so ask for details if interested
Sem comentários
2025.12.16 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TPFX EAs
30 USD por mês
18%
0
0
USD
107
USD
20
93%
98
90%
80%
3.12
0.07
USD
6%
1:500
Copiar

