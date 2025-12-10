СигналыРазделы
EURUSD Flux
Wilson Rodrigues

EURUSD Flux

Wilson Rodrigues
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
30 (68.18%)
Убыточных трейдов:
14 (31.82%)
Лучший трейд:
40.50 USD
Худший трейд:
-8.20 USD
Общая прибыль:
133.99 USD (4 416 pips)
Общий убыток:
-45.22 USD (3 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (88.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.43 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
54.06%
Макс. загрузка депозита:
3.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
24 (54.55%)
Коротких трейдов:
20 (45.45%)
Профит фактор:
2.96
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
4.47 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.56 USD (5)
Прирост в месяц:
4.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.67 USD
Максимальная:
37.14 USD (1.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.75% (37.14 USD)
По эквити:
11.00% (223.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 925
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.50 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +88.43 USD
Макс. убыток в серии: -32.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
еще 212...
Obrigado por escolher me seguir.

Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.

O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.

Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.

Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.



Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.

Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:

  1. Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
  2. Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
  3. Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.

Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.




Нет отзывов
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EURUSD Flux
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
2.1K
USD
4
100%
44
68%
54%
2.96
2.02
USD
11%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.