Wilson Rodrigues

EURUSD Flux

Wilson Rodrigues
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
FBS-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
30 (68.18%)
亏损交易:
14 (31.82%)
最好交易:
40.50 USD
最差交易:
-8.20 USD
毛利:
133.99 USD (4 416 pips)
毛利亏损:
-45.22 USD (3 491 pips)
最大连续赢利:
6 (88.43 USD)
最大连续盈利:
88.43 USD (6)
夏普比率:
0.26
交易活动:
54.06%
最大入金加载:
3.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.39
长期交易:
24 (54.55%)
短期交易:
20 (45.45%)
利润因子:
2.96
预期回报:
2.02 USD
平均利润:
4.47 USD
平均损失:
-3.23 USD
最大连续失误:
5 (-32.56 USD)
最大连续亏损:
-32.56 USD (5)
每月增长:
4.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.67 USD
最大值:
37.14 USD (1.75%)
相对跌幅:
结余:
1.75% (37.14 USD)
净值:
11.00% (223.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 925
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40.50 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +88.43 USD
最大连续亏损: -32.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
212 更多...
Obrigado por escolher me seguir.

Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.

O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.

Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.

Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.



Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.

Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:

  1. Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
  2. Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
  3. Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.

Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.




没有评论
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
