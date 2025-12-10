- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
30 (68.18%)
損失トレード:
14 (31.82%)
ベストトレード:
40.50 USD
最悪のトレード:
-8.20 USD
総利益:
133.99 USD (4 416 pips)
総損失:
-45.22 USD (3 491 pips)
最大連続の勝ち:
6 (88.43 USD)
最大連続利益:
88.43 USD (6)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
41.87%
最大入金額:
3.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
24 (54.55%)
短いトレード:
20 (45.45%)
プロフィットファクター:
2.96
期待されたペイオフ:
2.02 USD
平均利益:
4.47 USD
平均損失:
-3.23 USD
最大連続の負け:
5 (-32.56 USD)
最大連続損失:
-32.56 USD (5)
月間成長:
4.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.67 USD
最大の:
37.14 USD (1.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.75% (37.14 USD)
エクイティによる:
11.00% (223.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|925
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.50 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +88.43 USD
最大連続損失: -32.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
212 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Obrigado por escolher me seguir.
Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.
O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.
Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.
Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.
Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.
O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.
Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.
Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.
Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.
Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:
- Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
- Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
- Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.
Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
100%
44
68%
42%
2.96
2.02
USD
USD
11%
1:500