SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSD Flux
Wilson Rodrigues

EURUSD Flux

Wilson Rodrigues
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
3.06 USD
Worst Trade:
-1.50 USD
Profitto lordo:
14.04 USD (802 pips)
Perdita lorda:
-2.23 USD (219 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
40.82%
Massimo carico di deposito:
0.46%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.87
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.30
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-0.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.50 USD (1)
Crescita mensile:
0.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.67 USD
Massimale:
1.50 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.22% (4.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 583
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.06 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
212 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Obrigado por escolher me seguir.

Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.

O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.

Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.

Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.



Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.

Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:

  1. Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
  2. Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
  3. Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.

Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.




Non ci sono recensioni
2025.12.10 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EURUSD Flux
30USD al mese
1%
0
0
USD
2K
USD
2
100%
12
75%
41%
6.29
0.98
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.