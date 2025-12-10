- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.
O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.
Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.
Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.
Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.
Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:
- Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
- Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
- Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.
Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.
