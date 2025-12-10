시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EURUSD Flux
Wilson Rodrigues

EURUSD Flux

Wilson Rodrigues
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
FBS-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
51
이익 거래:
37 (72.54%)
손실 거래:
14 (27.45%)
최고의 거래:
40.50 USD
최악의 거래:
-8.20 USD
총 수익:
149.22 USD (5 179 pips)
총 손실:
-45.22 USD (3 491 pips)
연속 최대 이익:
11 (23.91 USD)
연속 최대 이익:
88.43 USD (6)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
30.70%
최대 입금량:
3.76%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
25 (49.02%)
숏(주식차입매도):
26 (50.98%)
수익 요인:
3.30
기대수익:
2.04 USD
평균 이익:
4.03 USD
평균 손실:
-3.23 USD
연속 최대 손실:
5 (-32.56 USD)
연속 최대 손실:
-32.56 USD (5)
월별 성장률:
4.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.67 USD
최대한의:
37.14 USD (1.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.75% (37.14 USD)
자본금별:
11.00% (223.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +40.50 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +23.91 USD
연속 최대 손실: -32.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
itexsys-Platform
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
213 더...
Obrigado por escolher me seguir.

Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.

O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.

Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.

Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.



Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.

Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:

  1. Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
  2. Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
  3. Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.

Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.




리뷰 없음
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
