- 자본
- 축소
트레이드:
51
이익 거래:
37 (72.54%)
손실 거래:
14 (27.45%)
최고의 거래:
40.50 USD
최악의 거래:
-8.20 USD
총 수익:
149.22 USD (5 179 pips)
총 손실:
-45.22 USD (3 491 pips)
연속 최대 이익:
11 (23.91 USD)
연속 최대 이익:
88.43 USD (6)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
30.70%
최대 입금량:
3.76%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
25 (49.02%)
숏(주식차입매도):
26 (50.98%)
수익 요인:
3.30
기대수익:
2.04 USD
평균 이익:
4.03 USD
평균 손실:
-3.23 USD
연속 최대 손실:
5 (-32.56 USD)
연속 최대 손실:
-32.56 USD (5)
월별 성장률:
4.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.67 USD
최대한의:
37.14 USD (1.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.75% (37.14 USD)
자본금별:
11.00% (223.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
Obrigado por escolher me seguir.
Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.
O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.
Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.
Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.
Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.
Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:
- Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
- Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
- Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.
Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.
