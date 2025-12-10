SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / EURUSD Flux
Wilson Rodrigues

EURUSD Flux

Wilson Rodrigues
0 reviews
Reliability
4 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 4%
FBS-Real
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
44
Profit Trades:
30 (68.18%)
Loss Trades:
14 (31.82%)
Best trade:
40.50 USD
Worst trade:
-8.20 USD
Gross Profit:
133.99 USD (4 416 pips)
Gross Loss:
-45.22 USD (3 491 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (88.43 USD)
Maximal consecutive profit:
88.43 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading activity:
54.06%
Max deposit load:
3.76%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
2.39
Long Trades:
24 (54.55%)
Short Trades:
20 (45.45%)
Profit Factor:
2.96
Expected Payoff:
2.02 USD
Average Profit:
4.47 USD
Average Loss:
-3.23 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-32.56 USD)
Maximal consecutive loss:
-32.56 USD (5)
Monthly growth:
4.44%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.67 USD
Maximal:
37.14 USD (1.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.75% (37.14 USD)
By Equity:
11.00% (223.56 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 925
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +40.50 USD
Worst trade: -8 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +88.43 USD
Maximal consecutive loss: -32.56 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
212 more...
To see trades in realtime, please log in or register
Obrigado por escolher me seguir.

Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.

O saldo mínimo é de 2000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.

Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.

Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.



Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.

Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:

  1. Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
  2. Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
  3. Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.

Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.




No reviews
2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
EURUSD Flux
30 USD per month
4%
0
0
USD
2.1K
USD
4
100%
44
68%
54%
2.96
2.02
USD
11%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.