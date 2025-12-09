- Прирост
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
15 (31.25%)
Убыточных трейдов:
33 (68.75%)
Лучший трейд:
17.43 USD
Худший трейд:
-14.37 USD
Общая прибыль:
96.52 USD (8 770 pips)
Общий убыток:
-161.22 USD (17 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (15.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.43 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
82.53%
Последний трейд:
53 минуты
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
33 (68.75%)
Коротких трейдов:
15 (31.25%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-1.35 USD
Средняя прибыль:
6.43 USD
Средний убыток:
-4.89 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-36.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.58 USD (6)
Прирост в месяц:
-61.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.13 USD
Максимальная:
82.13 USD (77.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.29% (82.05 USD)
По эквити:
28.50% (23.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|17
|Nasdaq-
|6
|DowJones-
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|Nikkei-
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|SP500-
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|28
|Nasdaq-
|-37
|DowJones-
|-26
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-7
|EURJPY
|-8
|Nikkei-
|10
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|-7
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|3
|SP500-
|-4
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-2
|EURCHF
|-1
|EURAUD
|-6
|XAUUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|2.8K
|Nasdaq-
|-3.7K
|DowJones-
|-2.6K
|GBPJPY
|-921
|CADJPY
|-571
|EURJPY
|-1.2K
|Nikkei-
|153
|EURCAD
|-8
|GBPUSD
|-737
|EURGBP
|-151
|AUDUSD
|280
|SP500-
|-384
|EURUSD
|196
|USDJPY
|-235
|EURCHF
|-102
|EURAUD
|-963
|XAUUSD
|-121
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.43 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +15.32 USD
Макс. убыток в серии: -36.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
4
0%
48
31%
100%
0.59
-1.35
USD
USD
77%
1:500