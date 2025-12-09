- 成长
交易:
48
盈利交易:
15 (31.25%)
亏损交易:
33 (68.75%)
最好交易:
17.43 USD
最差交易:
-14.37 USD
毛利:
96.52 USD (8 770 pips)
毛利亏损:
-161.22 USD (17 024 pips)
最大连续赢利:
2 (15.32 USD)
最大连续盈利:
17.43 USD (1)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
82.53%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.79
长期交易:
33 (68.75%)
短期交易:
15 (31.25%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-1.35 USD
平均利润:
6.43 USD
平均损失:
-4.89 USD
最大连续失误:
6 (-36.58 USD)
最大连续亏损:
-36.58 USD (6)
每月增长:
-61.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
82.13 USD
最大值:
82.13 USD (77.38%)
相对跌幅:
结余:
77.29% (82.05 USD)
净值:
28.50% (23.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|17
|Nasdaq-
|6
|DowJones-
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|Nikkei-
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|SP500-
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|XAUUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|28
|Nasdaq-
|-37
|DowJones-
|-26
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-7
|EURJPY
|-8
|Nikkei-
|10
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|-7
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|3
|SP500-
|-4
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-2
|EURCHF
|-1
|EURAUD
|-6
|XAUUSD
|-1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|2.8K
|Nasdaq-
|-3.7K
|DowJones-
|-2.6K
|GBPJPY
|-921
|CADJPY
|-571
|EURJPY
|-1.2K
|Nikkei-
|153
|EURCAD
|-8
|GBPUSD
|-737
|EURGBP
|-151
|AUDUSD
|280
|SP500-
|-384
|EURUSD
|196
|USDJPY
|-235
|EURCHF
|-102
|EURAUD
|-963
|XAUUSD
|-121
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.43 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +15.32 USD
最大连续亏损: -36.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AuricInternationalMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
