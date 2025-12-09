- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
15 (31.25%)
損失トレード:
33 (68.75%)
ベストトレード:
17.43 USD
最悪のトレード:
-14.37 USD
総利益:
96.52 USD (8 770 pips)
総損失:
-161.22 USD (17 024 pips)
最大連続の勝ち:
2 (15.32 USD)
最大連続利益:
17.43 USD (1)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
82.53%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
33 (68.75%)
短いトレード:
15 (31.25%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-1.35 USD
平均利益:
6.43 USD
平均損失:
-4.89 USD
最大連続の負け:
6 (-36.58 USD)
最大連続損失:
-36.58 USD (6)
月間成長:
-61.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
82.13 USD
最大の:
82.13 USD (77.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.29% (82.05 USD)
エクイティによる:
28.50% (23.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|17
|Nasdaq-
|6
|DowJones-
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|Nikkei-
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|SP500-
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|28
|Nasdaq-
|-37
|DowJones-
|-26
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-7
|EURJPY
|-8
|Nikkei-
|10
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|-7
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|3
|SP500-
|-4
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-2
|EURCHF
|-1
|EURAUD
|-6
|XAUUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|2.8K
|Nasdaq-
|-3.7K
|DowJones-
|-2.6K
|GBPJPY
|-921
|CADJPY
|-571
|EURJPY
|-1.2K
|Nikkei-
|153
|EURCAD
|-8
|GBPUSD
|-737
|EURGBP
|-151
|AUDUSD
|280
|SP500-
|-384
|EURUSD
|196
|USDJPY
|-235
|EURCHF
|-102
|EURAUD
|-963
|XAUUSD
|-121
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-61%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
4
0%
48
31%
100%
0.59
-1.35
USD
USD
77%
1:500