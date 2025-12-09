- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
15 (31.25%)
Negociações com perda:
33 (68.75%)
Melhor negociação:
17.43 USD
Pior negociação:
-14.37 USD
Lucro bruto:
96.52 USD (8 770 pips)
Perda bruta:
-161.22 USD (17 024 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (15.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.43 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
82.53%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
33 (68.75%)
Negociações curtas:
15 (31.25%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-1.35 USD
Lucro médio:
6.43 USD
Perda média:
-4.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-36.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.58 USD (6)
Crescimento mensal:
-61.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.13 USD
Máximo:
82.13 USD (77.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.29% (82.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.50% (23.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|17
|Nasdaq-
|6
|DowJones-
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|Nikkei-
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|SP500-
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|28
|Nasdaq-
|-37
|DowJones-
|-26
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-7
|EURJPY
|-8
|Nikkei-
|10
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|-7
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|3
|SP500-
|-4
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-2
|EURCHF
|-1
|EURAUD
|-6
|XAUUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|2.8K
|Nasdaq-
|-3.7K
|DowJones-
|-2.6K
|GBPJPY
|-921
|CADJPY
|-571
|EURJPY
|-1.2K
|Nikkei-
|153
|EURCAD
|-8
|GBPUSD
|-737
|EURGBP
|-151
|AUDUSD
|280
|SP500-
|-384
|EURUSD
|196
|USDJPY
|-235
|EURCHF
|-102
|EURAUD
|-963
|XAUUSD
|-121
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.43 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +15.32 USD
Máxima perda consecutiva: -36.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-61%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
4
0%
48
31%
100%
0.59
-1.35
USD
USD
77%
1:500