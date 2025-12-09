- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
19 (36.53%)
손실 거래:
33 (63.46%)
최고의 거래:
17.43 USD
최악의 거래:
-14.37 USD
총 수익:
136.85 USD (12 595 pips)
총 손실:
-161.22 USD (17 024 pips)
연속 최대 이익:
5 (57.76 USD)
연속 최대 이익:
57.76 USD (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
98.62%
최대 입금량:
82.53%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
37 (71.15%)
숏(주식차입매도):
15 (28.85%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.47 USD
평균 이익:
7.20 USD
평균 손실:
-4.89 USD
연속 최대 손실:
6 (-36.58 USD)
연속 최대 손실:
-36.58 USD (6)
월별 성장률:
-23.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.13 USD
최대한의:
82.13 USD (77.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
77.29% (82.05 USD)
자본금별:
28.50% (23.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|20
|Nasdaq-
|6
|DowJones-
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|Nikkei-
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|SP500-
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|58
|Nasdaq-
|-37
|DowJones-
|-26
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-7
|EURJPY
|-8
|Nikkei-
|10
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|-7
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|3
|SP500-
|-4
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-2
|EURCHF
|-1
|EURAUD
|-6
|XAUUSD
|-1
|GBPCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|5.8K
|Nasdaq-
|-3.7K
|DowJones-
|-2.6K
|GBPJPY
|-921
|CADJPY
|-571
|EURJPY
|-1.2K
|Nikkei-
|153
|EURCAD
|-8
|GBPUSD
|-737
|EURGBP
|-151
|AUDUSD
|280
|SP500-
|-384
|EURUSD
|196
|USDJPY
|-235
|EURCHF
|-102
|EURAUD
|-963
|XAUUSD
|-121
|GBPCHF
|797
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.43 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +57.76 USD
연속 최대 손실: -36.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AuricInternationalMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
