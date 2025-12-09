SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

NorhisamBin Mohd Samrim 505317

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-6.33 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-6.33 USD (632 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.33 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-6.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.33 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.33 USD
Massimale:
6.33 USD (5.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.96% (-0.00 USD)
Per equità:
5.62% (5.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD -6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD -632
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -6.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 05:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 05:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 05:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

