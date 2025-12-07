СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / I am Mali 2025
SORANAT AMSRI

I am Mali 2025

SORANAT AMSRI
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2026 15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
65 (72.22%)
Убыточных трейдов:
25 (27.78%)
Лучший трейд:
23.80 USD
Худший трейд:
-19.19 USD
Общая прибыль:
610.07 USD (61 236 pips)
Общий убыток:
-223.58 USD (21 888 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (438.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
438.98 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
70.58%
Макс. загрузка депозита:
21.12%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
42 (46.67%)
Коротких трейдов:
48 (53.33%)
Профит фактор:
2.73
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
9.39 USD
Средний убыток:
-8.94 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-180.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.47 USD (16)
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.07 USD
Максимальная:
182.35 USD (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.97% (181.11 USD)
По эквити:
24.16% (627.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 386
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.80 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +438.98 USD
Макс. убыток в серии: -180.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.31 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29492
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 93...
Нет отзывов
2026.01.05 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 17:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 17:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 06:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 06:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
