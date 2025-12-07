- Прирост
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
65 (72.22%)
Убыточных трейдов:
25 (27.78%)
Лучший трейд:
23.80 USD
Худший трейд:
-19.19 USD
Общая прибыль:
610.07 USD (61 236 pips)
Общий убыток:
-223.58 USD (21 888 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (438.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
438.98 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
70.58%
Макс. загрузка депозита:
21.12%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
42 (46.67%)
Коротких трейдов:
48 (53.33%)
Профит фактор:
2.73
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
9.39 USD
Средний убыток:
-8.94 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-180.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.47 USD (16)
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.07 USD
Максимальная:
182.35 USD (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.97% (181.11 USD)
По эквити:
24.16% (627.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.80 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +438.98 USD
Макс. убыток в серии: -180.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
