交易:
25
盈利交易:
22 (88.00%)
亏损交易:
3 (12.00%)
最好交易:
11.53 USD
最差交易:
-0.95 USD
毛利:
101.67 USD (10 244 pips)
毛利亏损:
-3.27 USD (125 pips)
最大连续赢利:
12 (65.88 USD)
最大连续盈利:
65.88 USD (12)
夏普比率:
1.29
交易活动:
56.89%
最大入金加载:
8.19%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
47
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
73.98
长期交易:
24 (96.00%)
短期交易:
1 (4.00%)
利润因子:
31.09
预期回报:
3.94 USD
平均利润:
4.62 USD
平均损失:
-1.09 USD
最大连续失误:
2 (-1.33 USD)
最大连续亏损:
-1.33 USD (2)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.46 USD
最大值:
1.33 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.02% (0.46 USD)
净值:
8.88% (230.78 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +11.53 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +65.88 USD
最大连续亏损: -1.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
