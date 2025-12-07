- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
22 (88.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (12.00%)
Mejor transacción:
11.53 USD
Peor transacción:
-0.95 USD
Beneficio Bruto:
101.67 USD (10 244 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.11 USD (125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (65.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
65.88 USD (12)
Ratio de Sharpe:
1.29
Actividad comercial:
68.10%
Carga máxima del depósito:
18.93%
Último trade:
54 minutos
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
56.72
Transacciones Largas:
24 (96.00%)
Transacciones Cortas:
1 (4.00%)
Factor de Beneficio:
24.74
Beneficio Esperado:
3.90 USD
Beneficio medio:
4.62 USD
Pérdidas medias:
-1.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.33 USD (2)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.46 USD
Máxima:
1.72 USD (0.07%)
Reducción relativa:
De balance:
0.02% (0.46 USD)
De fondos:
22.62% (587.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.53 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +65.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
otros 93...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
60 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
100%
25
88%
68%
24.73
3.90
USD
USD
23%
1:500