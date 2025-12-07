- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
22 (88.00%)
損失トレード:
3 (12.00%)
ベストトレード:
11.53 USD
最悪のトレード:
-0.95 USD
総利益:
101.67 USD (10 244 pips)
総損失:
-3.67 USD (125 pips)
最大連続の勝ち:
12 (65.88 USD)
最大連続利益:
65.88 USD (12)
シャープレシオ:
1.29
取引アクティビティ:
62.42%
最大入金額:
14.52%
最近のトレード:
24 分前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
73.68
長いトレード:
24 (96.00%)
短いトレード:
1 (4.00%)
プロフィットファクター:
27.70
期待されたペイオフ:
3.92 USD
平均利益:
4.62 USD
平均損失:
-1.22 USD
最大連続の負け:
2 (-1.33 USD)
最大連続損失:
-1.33 USD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.46 USD
最大の:
1.33 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.02% (0.46 USD)
エクイティによる:
15.60% (405.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
