- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
22 (88.00%)
Negociações com perda:
3 (12.00%)
Melhor negociação:
11.53 USD
Pior negociação:
-0.95 USD
Lucro bruto:
101.67 USD (10 244 pips)
Perda bruta:
-3.47 USD (125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (65.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.88 USD (12)
Índice de Sharpe:
1.29
Atividade de negociação:
59.90%
Depósito máximo carregado:
10.62%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
73.83
Negociações longas:
24 (96.00%)
Negociações curtas:
1 (4.00%)
Fator de lucro:
29.30
Valor esperado:
3.93 USD
Lucro médio:
4.62 USD
Perda média:
-1.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.33 USD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.46 USD
Máximo:
1.33 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.02% (0.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.56% (352.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.53 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +65.88 USD
Máxima perda consecutiva: -1.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
60 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
100%
25
88%
60%
29.29
3.93
USD
USD
14%
1:500