Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
91 (87.50%)
Убыточных трейдов:
13 (12.50%)
Лучший трейд:
781.44 USD
Худший трейд:
-3 787.57 USD
Общая прибыль:
12 592.28 USD (20 989 pips)
Общий убыток:
-5 098.39 USD (6 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (3 564.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 219.02 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
12.34%
Макс. загрузка депозита:
13.57%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
89 (85.58%)
Коротких трейдов:
15 (14.42%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
72.06 USD
Средняя прибыль:
138.38 USD
Средний убыток:
-392.18 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-58.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 787.57 USD (1)
Прирост в месяц:
38.98%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 787.57 USD (15.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.00% (3 787.57 USD)
По эквити:
22.00% (5 208.71 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +781.44 USD
Худший трейд: -3 788 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 564.43 USD
Макс. убыток в серии: -58.09 USD
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
