Signale / MetaTrader 5 / GOLDEN WHALE FUND
ALVARO MENDIOLA MACHADO

GOLDEN WHALE FUND

ALVARO MENDIOLA MACHADO
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
107
Gewinntrades:
93 (86.91%)
Verlusttrades:
14 (13.08%)
Bester Trade:
781.44 USD
Schlechtester Trade:
-3 787.57 USD
Bruttoprofit:
12 898.18 USD (21 793 pips)
Bruttoverlust:
-5 251.15 USD (6 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (3 564.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 219.02 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
9.33%
Max deposit load:
13.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.02
Long-Positionen:
92 (85.98%)
Short-Positionen:
15 (14.02%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
71.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
138.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-375.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-58.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 787.57 USD (1)
Wachstum pro Monat :
39.86%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 787.57 USD (15.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.00% (3 787.57 USD)
Kapital:
22.00% (5 208.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +781.44 USD
Schlechtester Trade: -3 788 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 564.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Keine Bewertungen
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 11:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 22:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLDEN WHALE FUND
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
24K
USD
4
56%
107
86%
9%
2.45
71.47
USD
22%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.