- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
107
Gewinntrades:
93 (86.91%)
Verlusttrades:
14 (13.08%)
Bester Trade:
781.44 USD
Schlechtester Trade:
-3 787.57 USD
Bruttoprofit:
12 898.18 USD (21 793 pips)
Bruttoverlust:
-5 251.15 USD (6 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (3 564.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 219.02 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
9.33%
Max deposit load:
13.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.02
Long-Positionen:
92 (85.98%)
Short-Positionen:
15 (14.02%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
71.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
138.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-375.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-58.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 787.57 USD (1)
Wachstum pro Monat :
39.86%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 787.57 USD (15.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.00% (3 787.57 USD)
Kapital:
22.00% (5 208.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +781.44 USD
Schlechtester Trade: -3 788 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 564.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.09 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Keine Bewertungen
