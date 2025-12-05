- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
107
Transacciones Rentables:
93 (86.91%)
Transacciones Irrentables:
14 (13.08%)
Mejor transacción:
781.44 USD
Peor transacción:
-3 787.57 USD
Beneficio Bruto:
12 898.18 USD (21 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 251.15 USD (6 784 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (3 564.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 219.02 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
9.33%
Carga máxima del depósito:
13.57%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.02
Transacciones Largas:
92 (85.98%)
Transacciones Cortas:
15 (14.02%)
Factor de Beneficio:
2.46
Beneficio Esperado:
71.47 USD
Beneficio medio:
138.69 USD
Pérdidas medias:
-375.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-58.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 787.57 USD (1)
Crecimiento al mes:
39.86%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 787.57 USD (15.12%)
Reducción relativa:
De balance:
16.00% (3 787.57 USD)
De fondos:
22.00% (5 208.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +781.44 USD
Peor transacción: -3 788 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 564.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -58.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
40%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
4
56%
107
86%
9%
2.45
71.47
USD
USD
22%
1:500