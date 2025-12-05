- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
107
利益トレード:
93 (86.91%)
損失トレード:
14 (13.08%)
ベストトレード:
781.44 USD
最悪のトレード:
-3 787.57 USD
総利益:
12 898.18 USD (21 793 pips)
総損失:
-5 251.15 USD (6 784 pips)
最大連続の勝ち:
31 (3 564.43 USD)
最大連続利益:
4 219.02 USD (15)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
9.33%
最大入金額:
13.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.02
長いトレード:
92 (85.98%)
短いトレード:
15 (14.02%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
71.47 USD
平均利益:
138.69 USD
平均損失:
-375.08 USD
最大連続の負け:
3 (-58.09 USD)
最大連続損失:
-3 787.57 USD (1)
月間成長:
39.86%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 787.57 USD (15.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.00% (3 787.57 USD)
エクイティによる:
22.00% (5 208.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7.6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +781.44 USD
最悪のトレード: -3 788 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 564.43 USD
最大連続損失: -58.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Tickmill-Live
|13.83 × 35
レビューなし
