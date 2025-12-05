- Crescita
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
781.44 USD
Worst Trade:
-257.60 USD
Profitto lordo:
5 303.41 USD (5 709 pips)
Perdita lorda:
-257.60 USD (230 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (4 219.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 219.02 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.23%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
19.59
Long Trade:
19 (95.00%)
Short Trade:
1 (5.00%)
Fattore di profitto:
20.59
Profitto previsto:
252.29 USD
Profitto medio:
279.13 USD
Perdita media:
-257.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-257.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.60 USD (1)
Crescita mensile:
25.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
257.60 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.90% (2 729.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +781.44 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 219.02 USD
Massima perdita consecutiva: -257.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
