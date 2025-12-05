- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
107
Negociações com lucro:
93 (86.91%)
Negociações com perda:
14 (13.08%)
Melhor negociação:
781.44 USD
Pior negociação:
-3 787.57 USD
Lucro bruto:
12 898.18 USD (21 793 pips)
Perda bruta:
-5 251.15 USD (6 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (3 564.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 219.02 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
9.33%
Depósito máximo carregado:
13.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.02
Negociações longas:
92 (85.98%)
Negociações curtas:
15 (14.02%)
Fator de lucro:
2.46
Valor esperado:
71.47 USD
Lucro médio:
138.69 USD
Perda média:
-375.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-58.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 787.57 USD (1)
Crescimento mensal:
39.86%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 787.57 USD (15.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.00% (3 787.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.00% (5 208.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
