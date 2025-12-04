- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
98 (73.13%)
Убыточных трейдов:
36 (26.87%)
Лучший трейд:
27.67 USD
Худший трейд:
-13.20 USD
Общая прибыль:
266.19 USD (28 315 pips)
Общий убыток:
-96.51 USD (11 162 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (43.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.55 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.30%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.89
Длинных трейдов:
69 (51.49%)
Коротких трейдов:
65 (48.51%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
2.72 USD
Средний убыток:
-2.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-28.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.79 USD (5)
Прирост в месяц:
4.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.79 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (28.79 USD)
По эквити:
1.08% (23.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|20
|EURCADm
|19
|GBPCADm
|18
|GBPNZDm
|16
|AUDNZDm
|16
|AUDCADm
|11
|NZDCADm
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHFm
|32
|EURGBPm
|24
|EURCADm
|23
|GBPCADm
|32
|GBPNZDm
|26
|AUDNZDm
|10
|AUDCADm
|5
|NZDCADm
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHFm
|-459
|EURGBPm
|1.8K
|EURCADm
|3.2K
|GBPCADm
|3K
|GBPNZDm
|4.5K
|AUDNZDm
|1.8K
|AUDCADm
|763
|NZDCADm
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
