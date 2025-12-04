СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI Strategy 2
Truong Ngoc Tuan

AI Strategy 2

Truong Ngoc Tuan
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
98 (73.13%)
Убыточных трейдов:
36 (26.87%)
Лучший трейд:
27.67 USD
Худший трейд:
-13.20 USD
Общая прибыль:
266.19 USD (28 315 pips)
Общий убыток:
-96.51 USD (11 162 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (43.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.55 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.30%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.89
Длинных трейдов:
69 (51.49%)
Коротких трейдов:
65 (48.51%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
2.72 USD
Средний убыток:
-2.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-28.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.79 USD (5)
Прирост в месяц:
4.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.79 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (28.79 USD)
По эквити:
1.08% (23.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHFm 23
EURGBPm 20
EURCADm 19
GBPCADm 18
GBPNZDm 16
AUDNZDm 16
AUDCADm 11
NZDCADm 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHFm 32
EURGBPm 24
EURCADm 23
GBPCADm 32
GBPNZDm 26
AUDNZDm 10
AUDCADm 5
NZDCADm 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHFm -459
EURGBPm 1.8K
EURCADm 3.2K
GBPCADm 3K
GBPNZDm 4.5K
AUDNZDm 1.8K
AUDCADm 763
NZDCADm 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.67 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +43.07 USD
Макс. убыток в серии: -28.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI Strategy 2
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
2.2K
USD
8
99%
134
73%
100%
2.75
1.27
USD
1%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.