交易:
134
盈利交易:
98 (73.13%)
亏损交易:
36 (26.87%)
最好交易:
27.67 USD
最差交易:
-13.20 USD
毛利:
266.19 USD (28 315 pips)
毛利亏损:
-96.51 USD (11 162 pips)
最大连续赢利:
20 (43.07 USD)
最大连续盈利:
48.55 USD (4)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.89
长期交易:
69 (51.49%)
短期交易:
65 (48.51%)
利润因子:
2.76
预期回报:
1.27 USD
平均利润:
2.72 USD
平均损失:
-2.68 USD
最大连续失误:
5 (-28.79 USD)
最大连续亏损:
-28.79 USD (5)
每月增长:
4.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.79 USD (1.36%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (28.79 USD)
净值:
1.08% (23.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|20
|EURCADm
|19
|GBPCADm
|18
|GBPNZDm
|16
|AUDNZDm
|16
|AUDCADm
|11
|NZDCADm
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHFm
|32
|EURGBPm
|24
|EURCADm
|23
|GBPCADm
|32
|GBPNZDm
|26
|AUDNZDm
|10
|AUDCADm
|5
|NZDCADm
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHFm
|-459
|EURGBPm
|1.8K
|EURCADm
|3.2K
|GBPCADm
|3K
|GBPNZDm
|4.5K
|AUDNZDm
|1.8K
|AUDCADm
|763
|NZDCADm
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +27.67 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +43.07 USD
最大连续亏损: -28.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
