- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
135
Negociações com lucro:
99 (73.33%)
Negociações com perda:
36 (26.67%)
Melhor negociação:
27.67 USD
Pior negociação:
-13.20 USD
Lucro bruto:
269.73 USD (28 922 pips)
Perda bruta:
-96.51 USD (11 162 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (43.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.55 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.02
Negociações longas:
70 (51.85%)
Negociações curtas:
65 (48.15%)
Fator de lucro:
2.79
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
2.72 USD
Perda média:
-2.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-28.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.79 USD (5)
Crescimento mensal:
4.16%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.79 USD (1.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.36% (28.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.08% (23.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|20
|EURCADm
|19
|GBPCADm
|18
|GBPNZDm
|17
|AUDNZDm
|16
|AUDCADm
|11
|NZDCADm
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHFm
|32
|EURGBPm
|24
|EURCADm
|23
|GBPCADm
|32
|GBPNZDm
|30
|AUDNZDm
|10
|AUDCADm
|5
|NZDCADm
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHFm
|-459
|EURGBPm
|1.8K
|EURCADm
|3.2K
|GBPCADm
|3K
|GBPNZDm
|5.1K
|AUDNZDm
|1.8K
|AUDCADm
|763
|NZDCADm
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.67 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +43.07 USD
Máxima perda consecutiva: -28.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
