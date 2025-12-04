SinaisSeções
Truong Ngoc Tuan

AI Strategy 2

0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
135
Negociações com lucro:
99 (73.33%)
Negociações com perda:
36 (26.67%)
Melhor negociação:
27.67 USD
Pior negociação:
-13.20 USD
Lucro bruto:
269.73 USD (28 922 pips)
Perda bruta:
-96.51 USD (11 162 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (43.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.55 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.02
Negociações longas:
70 (51.85%)
Negociações curtas:
65 (48.15%)
Fator de lucro:
2.79
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
2.72 USD
Perda média:
-2.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-28.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.79 USD (5)
Crescimento mensal:
4.16%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.79 USD (1.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.36% (28.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.08% (23.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHFm 23
EURGBPm 20
EURCADm 19
GBPCADm 18
GBPNZDm 17
AUDNZDm 16
AUDCADm 11
NZDCADm 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHFm 32
EURGBPm 24
EURCADm 23
GBPCADm 32
GBPNZDm 30
AUDNZDm 10
AUDCADm 5
NZDCADm 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHFm -459
EURGBPm 1.8K
EURCADm 3.2K
GBPCADm 3K
GBPNZDm 5.1K
AUDNZDm 1.8K
AUDCADm 763
NZDCADm 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.67 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +43.07 USD
Máxima perda consecutiva: -28.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
