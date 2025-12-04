SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AI Strategy 2
Truong Ngoc Tuan

AI Strategy 2

Truong Ngoc Tuan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
101 (73.18%)
Verlusttrades:
37 (26.81%)
Bester Trade:
27.67 USD
Schlechtester Trade:
-13.20 USD
Bruttoprofit:
273.98 USD (29 502 pips)
Bruttoverlust:
-96.59 USD (11 173 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (43.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.55 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.30%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.16
Long-Positionen:
73 (52.90%)
Short-Positionen:
65 (47.10%)
Profit-Faktor:
2.84
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-28.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.79 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.82%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
28.79 USD (1.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.36% (28.79 USD)
Kapital:
1.08% (23.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHFm 23
EURCADm 21
EURGBPm 20
GBPCADm 19
GBPNZDm 17
AUDNZDm 16
AUDCADm 11
NZDCADm 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHFm 32
EURCADm 25
EURGBPm 24
GBPCADm 34
GBPNZDm 30
AUDNZDm 10
AUDCADm 5
NZDCADm 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHFm -459
EURCADm 3.4K
EURGBPm 1.8K
GBPCADm 3.4K
GBPNZDm 5.1K
AUDNZDm 1.8K
AUDCADm 763
NZDCADm 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.67 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
