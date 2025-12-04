- 成長
トレード:
135
利益トレード:
99 (73.33%)
損失トレード:
36 (26.67%)
ベストトレード:
27.67 USD
最悪のトレード:
-13.20 USD
総利益:
269.73 USD (28 922 pips)
総損失:
-96.51 USD (11 162 pips)
最大連続の勝ち:
20 (43.07 USD)
最大連続利益:
48.55 USD (4)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.02
長いトレード:
70 (51.85%)
短いトレード:
65 (48.15%)
プロフィットファクター:
2.79
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
2.72 USD
平均損失:
-2.68 USD
最大連続の負け:
5 (-28.79 USD)
最大連続損失:
-28.79 USD (5)
月間成長:
4.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.79 USD (1.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (28.79 USD)
エクイティによる:
1.08% (23.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|23
|EURGBPm
|20
|EURCADm
|19
|GBPCADm
|18
|GBPNZDm
|17
|AUDNZDm
|16
|AUDCADm
|11
|NZDCADm
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHFm
|32
|EURGBPm
|24
|EURCADm
|23
|GBPCADm
|32
|GBPNZDm
|30
|AUDNZDm
|10
|AUDCADm
|5
|NZDCADm
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHFm
|-459
|EURGBPm
|1.8K
|EURCADm
|3.2K
|GBPCADm
|3K
|GBPNZDm
|5.1K
|AUDNZDm
|1.8K
|AUDCADm
|763
|NZDCADm
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
