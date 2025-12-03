- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
17 (65.38%)
Убыточных трейдов:
9 (34.62%)
Лучший трейд:
38.03 USD
Худший трейд:
-42.04 USD
Общая прибыль:
164.34 USD (170 090 pips)
Общий убыток:
-96.42 USD (90 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (23.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
38.20%
Макс. загрузка депозита:
3.47%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
26 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
9.67 USD
Средний убыток:
-10.71 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-26.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.04 USD (1)
Прирост в месяц:
27.17%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
67.95 USD (17.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.61% (67.95 USD)
По эквити:
10.63% (29.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.03 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.22 USD
Макс. убыток в серии: -26.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Работа ведется в автоматическом режиме. На одной валютной паре. Телеграм: @rza_54
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
3
96%
26
65%
38%
1.70
2.61
USD
USD
18%
1:500