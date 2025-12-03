- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
17 (65.38%)
亏损交易:
9 (34.62%)
最好交易:
38.03 USD
最差交易:
-42.04 USD
毛利:
164.34 USD (170 090 pips)
毛利亏损:
-96.42 USD (90 519 pips)
最大连续赢利:
5 (23.22 USD)
最大连续盈利:
84.65 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
38.20%
最大入金加载:
3.47%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.00
长期交易:
26 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.70
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
9.67 USD
平均损失:
-10.71 USD
最大连续失误:
3 (-26.35 USD)
最大连续亏损:
-42.04 USD (1)
每月增长:
27.17%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
67.95 USD (17.61%)
相对跌幅:
结余:
17.61% (67.95 USD)
净值:
10.63% (29.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.03 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +23.22 USD
最大连续亏损: -26.35 USD
The work is carried out in automatic mode. On one pair. Telegram: @rza_54
