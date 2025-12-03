- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
17 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
9 (34.62%)
Mejor transacción:
38.03 USD
Peor transacción:
-42.04 USD
Beneficio Bruto:
164.34 USD (170 090 pips)
Pérdidas Brutas:
-96.42 USD (90 519 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (23.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
84.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
38.20%
Carga máxima del depósito:
3.47%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.00
Transacciones Largas:
26 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
2.61 USD
Beneficio medio:
9.67 USD
Pérdidas medias:
-10.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-26.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.04 USD (1)
Crecimiento al mes:
27.17%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
67.95 USD (17.61%)
Reducción relativa:
De balance:
17.61% (67.95 USD)
De fondos:
10.63% (29.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.03 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +23.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
The work is carried out in automatic mode. On one pair. Telegram: @rza_54
