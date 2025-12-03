- Wachstum
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
17 (65.38%)
Verlusttrades:
9 (34.62%)
Bester Trade:
38.03 USD
Schlechtester Trade:
-42.04 USD
Bruttoprofit:
164.34 USD (170 090 pips)
Bruttoverlust:
-96.42 USD (90 519 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (23.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.65 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
38.20%
Max deposit load:
3.47%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.00
Long-Positionen:
26 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-26.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.04 USD (1)
Wachstum pro Monat :
27.17%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
67.95 USD (17.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.61% (67.95 USD)
Kapital:
10.63% (29.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +38.03 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
The work is carried out in automatic mode. On one pair. Telegram: @rza_54
