Negociações:
26
Negociações com lucro:
17 (65.38%)
Negociações com perda:
9 (34.62%)
Melhor negociação:
38.03 USD
Pior negociação:
-42.04 USD
Lucro bruto:
164.34 USD (170 090 pips)
Perda bruta:
-96.42 USD (90 519 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (23.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
38.20%
Depósito máximo carregado:
3.47%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
26 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
9.67 USD
Perda média:
-10.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-26.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.04 USD (1)
Crescimento mensal:
27.17%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
67.95 USD (17.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.61% (67.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.63% (29.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.03 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +23.22 USD
Máxima perda consecutiva: -26.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
The work is carried out in automatic mode. On one pair. Telegram: @rza_54
Sem comentários
