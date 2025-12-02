- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
46.61 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
94.66 EUR (2 248 pips)
Общий убыток:
-2.07 EUR
Макс. серия выигрышей:
9 (94.66 EUR)
Макс. прибыль в серии:
94.66 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
47.58%
Макс. загрузка депозита:
54.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
118.71
Длинных трейдов:
4 (44.44%)
Коротких трейдов:
5 (55.56%)
Профит фактор:
45.73
Мат. ожидание:
10.52 EUR
Средняя прибыль:
10.52 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
4.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 EUR
Максимальная:
0.78 EUR (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.16 EUR)
По эквити:
3.44% (69.68 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|69
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|9
|GBPNZD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|1.3K
|GBPAUD
|551
|AUDCAD
|95
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|120
|GBPNZD
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.61 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +94.66 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.19 × 16
|
PUPrime-Live
|0.50 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.70 × 40
|
FundingTradersGroup-Server
|0.71 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.92 × 24
|
ECMarkets-MT5-Live01
|1.13 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|1.14 × 28
|
FusionMarkets-Live
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.30 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|1.33 × 15
|
FPMarketsSC-Live
|1.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 115
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.86 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|2.00 × 1
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.08 × 13
еще 64...
