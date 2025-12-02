- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
46.61 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
94.66 EUR (2 248 pips)
毛利亏损:
-2.07 EUR
最大连续赢利:
9 (94.66 EUR)
最大连续盈利:
94.66 EUR (9)
夏普比率:
0.79
交易活动:
50.88%
最大入金加载:
54.40%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
24 小时
采收率:
118.71
长期交易:
4 (44.44%)
短期交易:
5 (55.56%)
利润因子:
45.73
预期回报:
10.52 EUR
平均利润:
10.52 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
4.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.16 EUR
最大值:
0.78 EUR (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.16 EUR)
净值:
3.44% (69.68 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|69
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|9
|GBPNZD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|1.3K
|GBPAUD
|551
|AUDCAD
|95
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|120
|GBPNZD
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.19 × 16
|
PUPrime-Live
|0.50 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.70 × 40
|
FundingTradersGroup-Server
|0.71 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.92 × 24
|
ECMarkets-MT5-Live01
|1.13 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|1.14 × 28
|
FusionMarkets-Live
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.30 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|1.33 × 15
|
FPMarketsSC-Live
|1.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 115
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.86 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|2.00 × 1
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.08 × 13
