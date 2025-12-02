- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
46.61 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
94.66 EUR (2 248 pips)
Perda bruta:
-2.07 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (94.66 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
94.66 EUR (9)
Índice de Sharpe:
0.79
Atividade de negociação:
52.95%
Depósito máximo carregado:
54.40%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
118.71
Negociações longas:
4 (44.44%)
Negociações curtas:
5 (55.56%)
Fator de lucro:
45.73
Valor esperado:
10.52 EUR
Lucro médio:
10.52 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
4.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.16 EUR
Máximo:
0.78 EUR (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.44% (69.68 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD
|69
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|9
|GBPNZD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD
|1.3K
|GBPAUD
|551
|AUDCAD
|95
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|120
|GBPNZD
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.61 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +94.66 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.19 × 16
|
PUPrime-Live
|0.50 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.70 × 40
|
FundingTradersGroup-Server
|0.71 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.92 × 24
|
ECMarkets-MT5-Live01
|1.13 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|1.14 × 28
|
FusionMarkets-Live
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.30 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|1.33 × 15
|
FPMarketsSC-Live
|1.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 115
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.86 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|2.00 × 1
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.08 × 13
64 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
3
100%
9
100%
53%
45.72
10.52
EUR
EUR
3%
1:30