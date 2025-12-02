- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
46.61 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
94.66 EUR (2 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.07 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (94.66 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
94.66 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.79
Actividad comercial:
52.95%
Carga máxima del depósito:
54.40%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
118.71
Transacciones Largas:
4 (44.44%)
Transacciones Cortas:
5 (55.56%)
Factor de Beneficio:
45.73
Beneficio Esperado:
10.52 EUR
Beneficio medio:
10.52 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
4.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.16 EUR
Máxima:
0.78 EUR (0.04%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.16 EUR)
De fondos:
3.44% (69.68 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD
|69
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|9
|GBPNZD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD
|1.3K
|GBPAUD
|551
|AUDCAD
|95
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|120
|GBPNZD
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +46.61 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +94.66 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.19 × 16
|
PUPrime-Live
|0.50 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.70 × 40
|
FundingTradersGroup-Server
|0.71 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.92 × 24
|
ECMarkets-MT5-Live01
|1.13 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|1.14 × 28
|
FusionMarkets-Live
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.30 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|1.33 × 15
|
FPMarketsSC-Live
|1.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 115
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.86 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|2.00 × 1
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.08 × 13
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
3
100%
9
100%
53%
45.72
10.52
EUR
EUR
3%
1:30