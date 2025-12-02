- 成長
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
46.61 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
94.66 EUR (2 248 pips)
総損失:
-2.07 EUR
最大連続の勝ち:
9 (94.66 EUR)
最大連続利益:
94.66 EUR (9)
シャープレシオ:
0.79
取引アクティビティ:
52.95%
最大入金額:
54.40%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
118.71
長いトレード:
4 (44.44%)
短いトレード:
5 (55.56%)
プロフィットファクター:
45.73
期待されたペイオフ:
10.52 EUR
平均利益:
10.52 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
4.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 EUR
最大の:
0.78 EUR (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.16 EUR)
エクイティによる:
3.44% (69.68 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|69
|GBPAUD
|17
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|9
|GBPNZD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|1.3K
|GBPAUD
|551
|AUDCAD
|95
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|120
|GBPNZD
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.61 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +94.66 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.19 × 16
|
PUPrime-Live
|0.50 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.70 × 40
|
FundingTradersGroup-Server
|0.71 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.92 × 24
|
ECMarkets-MT5-Live01
|1.13 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|1.14 × 28
|
FusionMarkets-Live
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.30 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|1.33 × 15
|
FPMarketsSC-Live
|1.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 115
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.86 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|2.00 × 1
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.08 × 13
