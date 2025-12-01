- Прирост
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
88 (51.76%)
Убыточных трейдов:
82 (48.24%)
Лучший трейд:
30 370.00 USD
Худший трейд:
-7 270.00 USD
Общая прибыль:
250 407.77 USD (112 327 pips)
Общий убыток:
-217 683.84 USD (85 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (57 156.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
57 156.59 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
55.20%
Макс. загрузка депозита:
28.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
106 (62.35%)
Коротких трейдов:
64 (37.65%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
192.49 USD
Средняя прибыль:
2 845.54 USD
Средний убыток:
-2 654.68 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-30 221.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-30 221.23 USD (7)
Прирост в месяц:
32.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37 042.15 USD
Максимальная:
60 471.35 USD (48.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.90% (60 362.35 USD)
По эквити:
11.60% (8 358.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pkn
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pkn
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
