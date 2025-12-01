СигналыРазделы
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC 100k

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 33%
PanenKapital-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
88 (51.76%)
Убыточных трейдов:
82 (48.24%)
Лучший трейд:
30 370.00 USD
Худший трейд:
-7 270.00 USD
Общая прибыль:
250 407.77 USD (112 327 pips)
Общий убыток:
-217 683.84 USD (85 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (57 156.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
57 156.59 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
55.20%
Макс. загрузка депозита:
28.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
106 (62.35%)
Коротких трейдов:
64 (37.65%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
192.49 USD
Средняя прибыль:
2 845.54 USD
Средний убыток:
-2 654.68 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-30 221.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-30 221.23 USD (7)
Прирост в месяц:
32.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37 042.15 USD
Максимальная:
60 471.35 USD (48.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.90% (60 362.35 USD)
По эквити:
11.60% (8 358.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pkn 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pkn 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pkn 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30 370.00 USD
Худший трейд: -7 270 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +57 156.59 USD
Макс. убыток в серии: -30 221.23 USD

Нет отзывов
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 19:47
Share of trading days is too low
2025.12.01 19:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 17:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
