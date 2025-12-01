- 자본
트레이드:
197
이익 거래:
102 (51.77%)
손실 거래:
95 (48.22%)
최고의 거래:
30 370.00 USD
최악의 거래:
-7 270.00 USD
총 수익:
284 139.36 USD (166 569 pips)
총 손실:
-252 007.89 USD (128 798 pips)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
61.87%
최대 입금량:
28.43%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.53
롱(주식매수):
123 (62.44%)
숏(주식차입매도):
74 (37.56%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
163.10 USD
평균 이익:
2 785.68 USD
평균 손실:
-2 652.71 USD
연속 최대 손실:
7 (-30 221.23 USD)
연속 최대 손실:
-30 221.23 USD (7)
월별 성장률:
8.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37 042.15 USD
최대한의:
60 471.35 USD (48.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.90% (60 362.35 USD)
자본금별:
11.60% (8 358.41 USD)
배포
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PanenKapital-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
