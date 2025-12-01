- 成长
交易:
170
盈利交易:
88 (51.76%)
亏损交易:
82 (48.24%)
最好交易:
30 370.00 USD
最差交易:
-7 270.00 USD
毛利:
250 407.77 USD (112 327 pips)
毛利亏损:
-217 683.84 USD (85 188 pips)
最大连续赢利:
8 (57 156.59 USD)
最大连续盈利:
57 156.59 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
55.20%
最大入金加载:
28.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.54
长期交易:
106 (62.35%)
短期交易:
64 (37.65%)
利润因子:
1.15
预期回报:
192.49 USD
平均利润:
2 845.54 USD
平均损失:
-2 654.68 USD
最大连续失误:
7 (-30 221.23 USD)
最大连续亏损:
-30 221.23 USD (7)
每月增长:
32.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37 042.15 USD
最大值:
60 471.35 USD (48.99%)
相对跌幅:
结余:
48.90% (60 362.35 USD)
净值:
11.60% (8 358.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pkn
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pkn
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PanenKapital-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
