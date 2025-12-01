シグナルセクション
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC 100k

Yusuf Al Rasyid Dahlan
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
PanenKapital-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
172
利益トレード:
89 (51.74%)
損失トレード:
83 (48.26%)
ベストトレード:
30 370.00 USD
最悪のトレード:
-7 270.00 USD
総利益:
253 136.57 USD (114 605 pips)
総損失:
-220 210.44 USD (86 502 pips)
最大連続の勝ち:
8 (57 156.59 USD)
最大連続利益:
57 156.59 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
49.32%
最大入金額:
28.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
108 (62.79%)
短いトレード:
64 (37.21%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
191.43 USD
平均利益:
2 844.23 USD
平均損失:
-2 653.14 USD
最大連続の負け:
7 (-30 221.23 USD)
最大連続損失:
-30 221.23 USD (7)
月間成長:
32.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
37 042.15 USD
最大の:
60 471.35 USD (48.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.90% (60 362.35 USD)
エクイティによる:
11.60% (8 358.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pkn 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pkn 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pkn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30 370.00 USD
最悪のトレード: -7 270 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +57 156.59 USD
最大連続損失: -30 221.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PanenKapital-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 19:47
Share of trading days is too low
2025.12.01 19:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 17:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
