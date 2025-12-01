- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
172
利益トレード:
89 (51.74%)
損失トレード:
83 (48.26%)
ベストトレード:
30 370.00 USD
最悪のトレード:
-7 270.00 USD
総利益:
253 136.57 USD (114 605 pips)
総損失:
-220 210.44 USD (86 502 pips)
最大連続の勝ち:
8 (57 156.59 USD)
最大連続利益:
57 156.59 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
49.32%
最大入金額:
28.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
108 (62.79%)
短いトレード:
64 (37.21%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
191.43 USD
平均利益:
2 844.23 USD
平均損失:
-2 653.14 USD
最大連続の負け:
7 (-30 221.23 USD)
最大連続損失:
-30 221.23 USD (7)
月間成長:
32.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
37 042.15 USD
最大の:
60 471.35 USD (48.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.90% (60 362.35 USD)
エクイティによる:
11.60% (8 358.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pkn
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pkn
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30 370.00 USD
最悪のトレード: -7 270 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +57 156.59 USD
最大連続損失: -30 221.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PanenKapital-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
