Negociações:
172
Negociações com lucro:
89 (51.74%)
Negociações com perda:
83 (48.26%)
Melhor negociação:
30 370.00 USD
Pior negociação:
-7 270.00 USD
Lucro bruto:
253 136.57 USD (114 605 pips)
Perda bruta:
-220 210.44 USD (86 502 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (57 156.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
57 156.59 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
49.32%
Depósito máximo carregado:
28.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
108 (62.79%)
Negociações curtas:
64 (37.21%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
191.43 USD
Lucro médio:
2 844.23 USD
Perda média:
-2 653.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-30 221.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30 221.23 USD (7)
Crescimento mensal:
32.93%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37 042.15 USD
Máximo:
60 471.35 USD (48.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.90% (60 362.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.60% (8 358.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pkn
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pkn
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
