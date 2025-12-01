SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Cuanin FTC 100k
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC 100k

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
PanenKapital-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
172
Negociações com lucro:
89 (51.74%)
Negociações com perda:
83 (48.26%)
Melhor negociação:
30 370.00 USD
Pior negociação:
-7 270.00 USD
Lucro bruto:
253 136.57 USD (114 605 pips)
Perda bruta:
-220 210.44 USD (86 502 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (57 156.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
57 156.59 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
49.32%
Depósito máximo carregado:
28.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
108 (62.79%)
Negociações curtas:
64 (37.21%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
191.43 USD
Lucro médio:
2 844.23 USD
Perda média:
-2 653.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-30 221.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30 221.23 USD (7)
Crescimento mensal:
32.93%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37 042.15 USD
Máximo:
60 471.35 USD (48.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.90% (60 362.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.60% (8 358.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pkn 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pkn 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pkn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30 370.00 USD
Pior negociação: -7 270 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +57 156.59 USD
Máxima perda consecutiva: -30 221.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PanenKapital-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 19:47
Share of trading days is too low
2025.12.01 19:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 17:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cuanin FTC 100k
30 USD por mês
33%
0
0
USD
133K
USD
4
0%
172
51%
49%
1.14
191.43
USD
49%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.