Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC 100k

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
PanenKapital-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
174
Gewinntrades:
89 (51.14%)
Verlusttrades:
85 (48.85%)
Bester Trade:
30 370.00 USD
Schlechtester Trade:
-7 270.00 USD
Bruttoprofit:
253 136.57 USD (114 605 pips)
Bruttoverlust:
-225 690.88 USD (91 320 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (57 156.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
57 156.59 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
47.68%
Max deposit load:
28.43%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.45
Long-Positionen:
110 (63.22%)
Short-Positionen:
64 (36.78%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
157.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 844.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2 655.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-30 221.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30 221.23 USD (7)
Wachstum pro Monat :
27.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37 042.15 USD
Maximaler:
60 471.35 USD (48.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.90% (60 362.35 USD)
Kapital:
11.60% (8 358.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pkn 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pkn 27K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pkn 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30 370.00 USD
Schlechtester Trade: -7 270 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57 156.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30 221.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PanenKapital-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 19:47
Share of trading days is too low
2025.12.01 19:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 17:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
